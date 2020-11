Greet Minnen éliminée en huitièmes de finale du simple après une belle résistance

Greet Minnen n'a pas rejoint les quarts de finale du simple dames du tournoi de tennis WTA International de Linz, épreuve sur surface dure dotée de 202.250 dollars, mercredi en Autriche. Minnen, 109e joueuse mondiale, s'est inclinée au deuxième tour devant la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 74) après trois sets serrés : 5-7, 7-6 (9/7), 6-4. Ce premier duel entre ces deux joueuses a duré 2h51.En quarts de finale, c'est donc Krejcikova qui sera opposée à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 92), victorieuse 3-6, 6-1, 6-3 de la Croate Jana Fett (WTA 236). Plus tard dans la journée, Minnen doit jouer son quart de finale en double associée à la Néerlandaise Rosalie Van Der Hoek. La paire belgo-néerlandaise rencontrera la tête de série N.2 composée de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de la Russe Vera Zvonareva. Elise Mertens, 21e joueuse mondiale et tête de série N.2, effectue ce mercredi son entrée dans le tournoi. Elle affrontera au premier tour l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 163). (Belga)