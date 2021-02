Greet Minnen éliminée en simple et en double, avec Kirsten Flipkens

Greet Minnen (WTA 110) a subi une double élimination lundi au Phillip Island Trophy, le tournoi de tennis WTA 250, sur surface dure doté de 235.238 dollars, qui se déroule à Melbourne. La N.4 belge a été dominée au 2e tour du simple en deux manches par la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 55) 7-5 et 6-3 en 1h24.Peterson, la 16e tête de série, affrontera l'Australienne Olivia Gadecki, 18 ans (pas de classement), en huitièmes de finale. Celle-ci avait surpris dimanche au deuxième tour l'Américaine Sofia Kenin (WTA 4), tête de série N.1 qui avait remporté l'an dernier l'Open d'Australie et qui a rapidement été sortie cette année. Ce tournoi est d'ailleurs réservé aux joueuses rapidement éliminées dans le premier tournoi du Grand Chelem qui se poursuit dans la même ville. Engagée dans le double aux côtés de Kirsten Flipkens, Minnen a aussi été éliminée au 2e tour. Le duo belge, qui formait la 6e tête de série et était à ce titre dispensé de premier tour, a perdu 7-5, 7-5 face au tandem ukrainien Kateryna Bondarenko/Nadiia Kichenok. . (Belga)