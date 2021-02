Greet Minnen et Alison Van Uytvanck se qualifient pour le 2e tour

Greet Minnen et Alison Van Uytvanck se sont toutes les deux qualifiées pour le 2e tour du tournoi WTA Yara Valley Classic à Melbourne lundi.Minnen, 110e joueuse mondiale, s'est imposée en deux sets 6-4, 6-4 en 1h21 face à la Serbe Olga Danilovic (WTA 183). Au 2e tour, la Campinoise sera opposée à l'Argentine Nadia Podoroska, 47e joueuse mondiale et tête de série N.14, demi-finaliste à Roland Garros en 2020. Van Uytvanck (WTA 65) s'est également imposée en deux sets 6-2, 6-0 en 58 minutes contre la Taiwainaise Su-Wei Hsieh (WTA 68). Elle affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza, 15e joueuse mondiale et tête de série N.6 au 2e tour. Dimanche, Ysaline Bonaventure (WTA 123) avait été éliminée au premier tour après sa défaite 6-3, 6-3 face à l'Américaine Danielle Collins (WTA 46). Ce tournoi, qui fait office de préparation pour l'Open d'Australie, se tient simultanément au Gippsland Trophy, où Elise Mertens est engagé. (Belga)