Greet Minnen fait trembler Caroline Garcia mais est éliminée au premier tour à Lyon

Greet Minnen a frôlé l'exploit face à la Française Caroline Garcia (WTA 47/N.3) ce lundi au premier tour de l'Open 6e Sens-Métropole de Lyon, épreuve WTA International jouée sur dur et dotée de 251.750 euros. La Limbourgeoise s'est inclinée en trois sets 6-4, 1-6, 7-6 (7/5) et 2 heures et 16 minutes de jeu.Après avoir gagné le 2e set 6-1 et mené 3-1 dans le troisième set, Minnen a craqué et permis à Garcia de revenir. La Limbourgeoise devait d'ailleurs sauver deux balles de match avant d'arracher le tie-break où elle devait finalement s'avouer vaincue. Garcia, qui réside à Lyon, n'a gagné que son 3e match en six tournois en 2020 et restait sur deux éliminations au premier tour à Saint-Pétersbourg et Doha. Elle affrontera Ysaline Bonaventure (WTA 122) au deuxième tour. La Stavelotaine l'a emporté face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 141) en deux sets (6-4, 6-4) plus tôt ce lundi. Alison Van Uytvanck (WTA 62) s'est également qualifiée face à la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 121) en deux sets (6-1, 6-3). Au deuxième tour, elle jouera contre la gagnante du duel entre la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 143) et la Polonaise Magdalena Frech (WTA 169). Minnen est également engagée en double avec Alison Van Uytvanck. Elles seront opposées aux Néerlandaises Bibiane Schoofs et Lesley Pattinama Kerkhove au premier tour. (Belga)