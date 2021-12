Greet Minnen sacrée en double au tournoi de tennis WTA 125 d'Angers

Greet Minnen s'est imposée en finale du double au tournoi de tennis WTA 125 d'Angers, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, dimanche en France.Associée à la Slovaque Tereza Mihalikova, la Campinoise a décroché le titre grâce à une victoire 4-6, 6-1, 10/8 après 1h27 de match contre la Roumaine Monica Niculescu et la Russe Vera Zvonareva, têtes de série N.1 En simple, Minnen, 75e mondiale et tête de série N.3, a été éliminé par la Chinoise Yue Yuan (WTA 293) au 2e tour de ce rendez-vous WTA 125, l'antichambre du circuit principal. Greet Minnen, 24 ans, compte deux titres acquis sur le circuit WTA. Associée à Alison Van Uytvanck, elle a remporté le rendez-vous WTA 250 de Luxembourg à deux reprises (2018, 2021). (Belga)