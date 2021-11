Greet Minnen se qualifie pour le deuxième tour du WTA de Linz

Greet Minnen s'est hissée au deuxième tour du tournoi WTA de Linz, joué sur surface dure et doté de 235.238 dollars, lundi en Autriche. Minnen, 74e mondiale, s'est imposée en deux sets 6-4, 6-3 en 1h26 contre la Française Oceane Dodin (WTA 88)Au deuxième tour, la Campinoise sera opposée à l'Américaine Danielle Collins, 27 ans, 29e mondiale, tête de série N.3, exemptée du premier tour. Plus tôt lundi, Alison Van Uytvanck (WTA 69) s'est aisément qualifiée pour le deuxième tour. La N.2 belge a disposé en deux sets 6-1, 6-0 de la jeune Autrichienne de 19 ans, Sinja Kraus, 459e mondiale et bénéficiaire d'une invitation. Van Uytvanck jouera au deuxième tour (8es de finale) contre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 32 ans, 132e joueuse du monde, tombeuse de son côté de la Russe Ekaterina Alexandrova (N.5), 26 ans, 30e mondiale en deux manches: 6-4, 7-6 (7/2) en 1h39 minutes de jeu. (Belga)