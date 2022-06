Greta Thunberg fait une apparition surprise au festival de Glastonbury

L'activiste climatique Greta Thunberg a fait samedi une apparition surprise sur le podium de festival britannique de Glastonbury (Grande-Bretagne) pour dénoncer l'inaction des dirigeants du monde face au réchauffement et inciter le public à passer à l'action."(Les dirigeants) disent qu'ils font quelque chose pour résoudre le problème alors qu'ils font juste le contraire", a dénoncé la Suédoise âgée aujourd'hui de 19 ans. "Ils disent qu'ils font tout pour le climat, mais dans le même temps ils ouvrent de nouvelles centrales au charbon et installent de nouveaux oléoducs". "Nous approchons du fond", a encore averti Greta Thunberg sur le podium principal du festival, où l'ex-Beatle Paul McCartney devait se produire un peu plus tard. "Faites en sorte que l'on ne s'approche pas du fond d'un centimètre supplémentaire", a-t-elle ajouté. Pour elle, ce sont les jeunes qui doivent faire la différence face à l'urgence climatique. "Les générations qui nous ont précédés ont échoué. Mais maintenant, toi et moi avons la responsabilité historique d'inverser le cours des choses", a-t-elle lancé à la foule de festivaliers. (Belga)