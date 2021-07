Grève de la faim des sans-papiers - Lachaert juge la menace du PS et d'Ecolo incompréhensible et irresponsable

La menace du PS et d'Ecolo de retirer leurs ministres du gouvernement si une personne sans papier gréviste de la faim venait à décéder est "irresponsable et incompréhensible" aux yeux du président des libéraux flamands, Egbert Lachaert, surtout en cette période de crise sanitaire et d'inondations, a-t-il réagi lundi dans l'émission TerZake (VRT)."Laisser tomber un gouvernement aujourd'hui, on ne pourrait pas l'expliquer, ni au nord du pays, ni au sud", a estimé M. Lachaert, en soulignant que la situation sur le front des inondations est encore plus pénible au sud du pays. Il n'y aura pas de régularisation collective, mais des solutions individualisées selon les règles existantes, et en travaillant avec les personnes sur le terrain, a ajouté M. Lachaert quelques heures après la désignation d'un envoyé spécial en la personne du commissaire général aux réfugiés et apatrides, Dirk Van den Bulck. (Belga)

