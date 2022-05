Grève du secteur public - Fin de la grève à la SNCB qui s'attend à un retour à la normale dès mercredi matin

La grève à la SNCB s'est terminée mardi à 22h00, 24 heures après son début. La circulation des trains devrait reprendre normalement mercredi matin, prédisait mardi soir la compagnie ferroviaire.Le front commun syndical avait appelé à une grève des trains ce mardi, dans le cadre de la journée d'action nationale dans le secteur public. Un service des trains alternatif avait été mis en place sur la base du personnel qui s'était déclaré en mesure de travailler auprès de la SNCB et du gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel. "Le service de trains alternatif s'est déroulé comme prévu", commentait un porte-parole de la compagnie mardi soir. "Cela signifie que les voyageurs ont pu compter sur les trains qui étaient repris lundi matin sur notre planning de voyage, via notre app' et notre site internet." Des perturbations étaient encore attendues jusqu'en fin de service mardi soir. La distribution du courrier a également été chahutée mardi, en Wallonie surtout. Environ 70% des tournées de journaux ont été assurées dans le sud du pays. Pour le courrier, cela tournait autour de 60% mais dans la région de Liège la proportion était bien plus basse. En Flandre, par contre, 90% des tournées ont été effectuées. Une porte-parole de l'entreprise postale précisait mardi soir que la distribution de courrier et de colis pourrait encore être perturbée dans les prochains jours, mais "bpost met tout en oeuvre pour limiter l'impact de cette journée d'action nationale". (Belga)