Grippe aviaire - France: déjà plus de 200.000 canards abattus, 400.000 en passe de l'être

Plus de 200.000 canards ont déjà été abattus en France pour endiguer la progression de la grippe aviaire dans les élevages et autour de 400.000 sont en passe de l'être, a-t-on appris mardi auprès du ministère de l'Agriculture.Quelque 100.000 canards ont été abattus à l'intérieur des foyers de contamination identifiés, principalement dans le Sud-Ouest, tandis que 104.000 ont fait l'objet d'abattages préventifs autour de ces foyers, a indiqué à l'AFP le chef des services vétérinaires et directeur général adjoint de l'alimentation Loïc Evain. "Il en reste à peu près 400.000 à abattre" préventivement, un "nombre susceptible d'évoluer." (Belga)

