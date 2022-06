GT World Challenge Europe - Frédéric Vervisch 5e des 1000 km du Paul Ricard avec Valentino Rossi

Le Courtraisien Frédéric Vervisch (Audi R8 WRT) a terminé 5e samedi soir des 1000 kilomètres du Paul Ricard, en France, en compagnie de l'Italien Valentino Rossi et du Suisse Nico Müller. La Liégeoise Sarah Bovy (Ferrari 488 Iron Lynx) est montée sur le podium en Gold Cup de cette deuxième manche du GT World Challenge Europe Endurance, disputée sur le tracé du Castellet, dans le Var.Frédéric Vervisch est le pilote belge qui s'en est le mieux sorti samedi en prenant la 5e place aux côtés de la légende du MotoGP Valentino Rossi et de Müller, malgré un double arrêt aux stands. Longtemps dans le top 10, Maxime Martin (Aston Martin Beechdean AMR) a finalement dû se contenter de la 12e place avec les Danois Marco Sörensen et Nicki Thiim. Longtemps aux avants-postes, Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi R8 WRT) sont les grands perdants de cette épreuve après un accrochage pour Dries Vanthoor provoquant l'abandon à moins de deux heures de l'arrivée. Parmi les autres pilotes belges, Sarah Bovy a terminé 2e de sa catégorie Gold Cup avec la Danoise Michelle Gatting et la Suissesse Rahel Frey. Nicolas Baert (Audi R8 Saintéloc) a terminé 4e en Silver Cup alors que Louis Machiels (Ferrari 488 AF Corse) a terminé 3e en Pro-Am Cup. Les Ferrari 488 Iron Lynx ont réalisé le doublé au classement général avec la victoire pour l'équipage Daniel Serra/Davide Rigon/Antonio Fuoco (Bré/Ita/Ita). Les 24 Heures de Spa-Francorchamps seront le théâtre de la troisième manche du championnat, du 28 au 31 juillet. (Belga)

