GTWC Europe Endurance - Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi) cinquième des 6 Heures du Nürburgring

Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi WRT) ont terminé cinquièmes dimanche des 6 Heures du Nürburgring, en Allemagne, deuxième manche du GT World Challenge Europe Endurance.La course a été remportée par la Porsche de l'Italien Matteo Cairoli et des Allemands Christian Engelhart et Sven Müller, leaders d'un bout à l'autre des 173 tours. Ils s'imposent devant les Mercedes de Raffaele Marciello/Timur Bogulavskiy/Felipe Fraga (Ita/Rus/Bré) et de Maro Engel/Luca Stolz/Vincent Abril (All/All/Fra). Au championnat, Vanthoor/Weerts/Mies sont 5e avec 24 points alors que leurs équipiers de chez WRT, l'Italien Mirko Bortolotti et le Sud-Africain Kelvin van der Linde, sont en tête avec 40 points. Une cinquième place qui peut avoir un goût amer pour Vanthoor et Weerts et leur équipier allemand Christopher Mies. A moins de deux heures du terme, Vanthoor était 2e dans le sillage du leader. Mais une pénalité pour une relance dangereuse après un arrêt aux stands l'a rétrogradé à la 11e place. Et c'est finalement à la 5e position que l'équipage belgo-allemand a croisé le drapeau à damiers. Les autres pilotes belges n'ont pas été à la fête à l'image de Maxime Soulet (Bentley) et Frédéric Vervisch (Audi), contraints à l'abandon. Bapiste Moulin (Lamborghini) a terminé 5e de la classe Silver Cup et 26e du général. Cinquième place de catégorie aussi pour Louis Machiels (Ferrari), en Pro-Am, et avec la 23e place au classement absolu. La prochaine manche du championnat aura lieu du 22 au 25 octobre avec les 24 Heures de Spa-Francorchamps. (Belga)

