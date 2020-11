GTWC Europe Endurance - Ferrari remporte les 6 Heures du Castellet, Vanthoor et Weerts 4e

Ferrari a remporté ce dimanche les 6 Heures du Castellet, en France, avec l'équipage Alessandro Pier Guidi/Côme Ledogar/Tom Blomqvist (Ita/Fra/G-B). L'Audi WRT des Belges Dries Vanthoor et Charles Weerts termine 4e.Trois semaines après les 24 Heures de Spa-Francorchamps, le GT World Challenge Europe Endurance terminait sa saison avec les 6 Heures du Castellet. Une course comme de coutume très disputée de bout en bout. La Ferrari d'Alessandro Pier Guidi/Côme Ledogar/Tom Blomqvist (Ita/Fra/G-B) s'est imposée avec 1sec d'avance sur la Porsche de Matt Campbell/Patrick Pilet/Mathieu Jaminet (Aus/Fra/Fra). La victoire s'est jouée lors du dernier arrêt aux stands, où l'équipe AF Corse a décidé ne changer que deux pneus, ce qui a permis à la Ferrari de s'imposer et à Pier Guidi de remporter le titre pilotes. AF Corse l'emporte aussi au classement des équipes. La Lamborghini de Dennis Lind/Marco Mapelli/Andrea Caldarelli (Dan/Ita/Ita) a terminé 3e à 9sec alors que l'équipe belge WRT a placé deux Audi aux 4e et 5e place avec l'équipage Christopher Mies/Dries Vanthoor/Charles Weerts (All/Bel/Bel) qui échoue au pied du podium à 14sec des vainqueurs. Impérial en fin de course, Vanthoor termine avec le meilleur tout en course. Du côté des autres Belges, Frédéric Vervisch (Audi) a terminé 9e. Inscrits en Silver Cup, Adrien De Leener (Porsche) et Baptiste Moulin (Lamborghini) ont terminé aux 6e et 8e rang de leur catégorie. Quant à Maxime Soulet (Bentley) et Louis Machiels (Ferrari), ils ont été contraints à l'abandon. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.