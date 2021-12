Haller reste seul en tête du classement des buteurs, 50e but pour Müller

L'international ivoirien Sébastien Haller, qui a encore marqué avec l'Ajax lors de la victoire du club néerlandais contre le Sporting Portugal, est resté tout seul en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions avec 10 unités, car Robert Lewandowski n'a pas marqué.Les derniers matches de la 6e journée, mercredi, n'ont rien changé en haut du classement, car le Polonais du Bayern n'a pas marqué contre le FC Barcelone (3-0). Il a laissé ce plaisir à Thomas Müller, qui a marqué son 50e but en C1 et rejoint Thierry Henry, Leroy Sané et au jeune Jamal Musiala. Le Ballon d'Argent reste donc à 9 buts et va devoir attendre la fin de l'hiver pour améliorer ses statistiques européennes, alors que l'Egyptien Mohamed Salah, mardi, avait rejoint mardi à la troisième place, avec 7 buts, le Français Christopher Nkunku dont le RB Leipzig va continuer en Ligue Europa. Cristiano Ronaldo, 5e de ce classement à une longueur du duo Nkunku/Salah, n'a pas joué, et donc pas marqué, mercredi pour Manchester United contre les Young Boys de Berne (1-1), car le nouvel entraîneur allemand, Ralf Rangnick, a fait tourner l'effectif. A la 6e place ex-aequo, avec 5 buts, on trouve désormais Lionel Messi, auteur d'un doublé mardi contre Bruges, Karim Benzema, blessé et absent lors du succès du Real Madrid sur l'Inter Milan (2-0), ainsi que l'Algérien Riyad Mahrez, buteur avec City à Leipzig, et donc Leroy Sané, du Bayern, qui a marqué contre Barcelone. (Belga)