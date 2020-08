Hamilton s'impose en Grande-Bretagne malgré une crevaison dans le dernier tour

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne, quatrième manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur le circuit de Silverstone (5,891km). Malgré une crevaison dans le dernier tour, le Britannique, sextuple champion du monde, a devancé e Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a complété le podium. Victime aussi d'une crevaison, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a fini hors des points, ce qui permet à Hamilton de creuser l'écart au championnat.Nico Hulkenberg, qui remplaçait Sergio Perez, positif au Covid-19, chez Racing Point était contraint à l'abandon avant le départ en raison d'un problème moteur. Parti en pole, Hamilton prenait le meilleur départ devant Bottas, Verstappen, Leclerc et Sainz. Ce top-5 restait figé une grande partie de la course. À deux tours de la fin, Bottas était victime d'une crevaison et reculait hors du top-10. Verstappen s'emparait de la deuxième place, Leclerc de la troisième. C'était ensuite Hamilton qui connaissait des ennuis avec son pneu gauche. Sur trois roues, le Britannique parvenait à conserver quelques mètres d'avance sur Verstappen. Leclerc prenait la troisième place. Derrière eux, Sainz aussi était victime d'une crevaison. Daniel Ricciardo (Renault), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Renault), Pierre Gasly (AlphaTauri), Alexander Albon (Red Bull), Lance Stroll (Racing Point) et Sebastian Vettel (Ferrari) finissaient, dans cet ordre, dans les points, que manquait Bottas, 11e. Hamilton décroche la 87e victoire de sa carrière, la troisième consécutive cette saison. Il revient à quatre succès seulement du record absolu de Michael Schumacher. Au championnat, Hamilton (88) creuse l'écart sur Bottas (58 points). Verstappen (52) est troisième. La semaine prochaine, une nouvelle manche se tiendra sur le circuit de Silvertone, baptisée "Grand Prix du 70e anniversaire de la F1" (Belga)