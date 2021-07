Hanne Claes aimerait être finaliste à l'occasion de ses premiers Jeux

Hanne Claes a été déçue de ne pas avoir été retenue pour les World Relays qui n'auront finalement pas eu de conséquence fâcheuses pour les Cheetahs, qui ont assuré à Chorzow en Silésie leur billet pour les Mondiaux d'Eugene en 2022. Il n'empêche, la Louvaniste est partie prenante du relais 4X400 féminin depuis sa création, au même titre que Camille Laus. Mais à Tokyo, elle n'est que remplaçante (mais pourrait intégrer les Cheethas au gré du choix des coaches).La faute au réveil de sa blessure au tendon d'Achille, qui a nécessité une opération en juillet 2020, lors de son stage hivernal à Stellenbosch en Afrique du Sud. Tout semblait alors aller pour le mieux. Et la voilà contrainte au repos pendant un mois et demi. Privée de saison indoor et des relais mondiaux, la protégée de Jacques Borlée a pu ensuite préparer ses premiers Jeux Olympiques : le relais 4X400 m avec les Cheetahs mais aussi le 400m haies individuel. "J'ai déjà prouvé dans le passé que je sais rebondir après une blessure". "Je m'entraîne beaucoup sur les haies et le 400. J'aime beaucoup les deux. Les Cheethas me motivent à m'améliorer à l'entraînement parce qu'il y a pas mal de concurrence maintenant et tout le monde veut être dans l'équipe, cela me motive. Sur le 400 haies je dois avoir la vitesse et la puissance lactique du 400. Ce n'est donc pas l'une ou l'autre mais les deux ensemble, ce que je fais depuis 2018 et cela fonctionne très bien je trouve. Hanne Claes espère à Tokyo "disputer une finale, soit avec les Cheetahs, soit en individuel, soit avec les deux dans le meilleur des cas. Aux championnats du monde, j'ai déjà fait 12e, et avec les Cheetahs on a déjà montré qu'on peut viser ce top 8. Je suis sûre qu'il faudra battre mes records pour y arriver." (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.