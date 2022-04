Harry et Meghan rendent visite à la reine Elizabeth II

Le prince Harry a rendu visite à sa grand-mère la reine Elizabeth II jeudi, avec son épouse Meghan, lors d'une halte au Royaume-Uni en route vers La Haye, a-t-on appris auprès d'un porte-parole du couple.Le couple se rend aux Pays-Bas à l'occasion des Invictus Games, compétition sportive ouverte aux blessés et invalides de guerre, fondée par Harry, qui ouvre ce week-end. Selon plusieurs médias, le couple a rendu visite à la souveraine, qui doit fêter son 96e anniversaire dans quelques jours, au château de Windsor dont elle a fait sa résidence principale et qui est situé à une quarantaine kilomètres de Londres. Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, n'étaient plus venus ensemble au Royaume-Uni depuis leur mise en retrait fracassante de la famille royale il y a deux ans et demi. Ils vivent désormais en Californie. Absent fin mars à la cérémonie en hommage à son grand-père le prince Philip, décédé il y a un an à 99 ans, Harry a été accusé dans le tabloïd The Sun de snober l'événement ainsi que la reine. Lors de l'annonce de l'absence du couple à la cérémonie, un porte-parole avait souligné qu'ils espéraient rendre prochainement visite à la reine, dont les 70 ans de règne seront célébrés début juin lors de plusieurs jours de festivités. (Belga)