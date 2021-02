Havenfusie - Le port d'Anvers-Zeebruges voit son nom de domaine lui filer sous le nez

La fusion des ports d'Anvers et de Zeebruges annoncée vendredi commence sur une petite déconvenue. La nouvelle société portuaire n'a effet pas réussi à déposer le nom de domaine internet portofantwerpbruges.com.L'information, révélée par le magazine Flows, a été confirmée par la société portuaire. Le site satirique brugeois De Brugs Stem serait parvenu à lui griller la politesse. "Nous avons entamé les démarches nécessaires pour contester la chose, mais la procédure pourrait prendre un peu de temps", a réagi dimanche Port of Antwerp Bruges. "Directement après la divulgation du nouveau nom, nous avons fait le nécessaire, mais, comme cela arrive parfois, quelqu'un est parvenu à faire enregistrer l'url avant nous. Tous les autres noms de domaine portofantwerpbruges.be, .eu, org, .net et portofantwerp-bruges.com, .be, .eu, .net. org sont déjà à nous". (Belga)

