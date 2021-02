Hazard et Benzema "sont les prochains" à revenir au Real, assure Zidane

Eden Hazard et Karim Benzema "vont mieux" et seront "les prochains" à revenir de blessure, a rassuré Zinédine Zidane dimanche en conférence de presse."Eden (Hazard) et Karim (Benzema) vont mieux. Ils ne sont pas tout à fait prêts encore, je ne vais pas donner une date. On a récupéré quelques joueurs, mais j'espère qu'on va les récupérer très vite. C'est les prochains, mais je ne peux pas donner de date", a annoncé Zidane dimanche en conférence de presse, avant d'affronter la Real Sociedad lundi soir (21h00, 20h00 GMT) pour la 25e journée Liga. Ce dimanche, Fede Valverde, Rodrygo, Alvaro Odriozola et Marcelo (tous blessés dernièrement) se sont entraînés pour la deuxième fois consécutive avec le reste du groupe au centre d'entraînement du Real à Valdebebas. "On verra l'équipe demain, mais tous les joueurs qui sont revenus sont disponibles pour ce match, ils se sont entraînés normalement. Je me réjouis de récupérer ces joueurs", a savouré "Zizou" dimanche. Reste que l'infirmerie merengue est encore garnie de stars: le capitaine Sergio Ramos (genou gauche), Eden Hazard (cuisse gauche), Karim Benzema (adducteur gauche), Dani Carvajal (cuisse droite) ou encore Eder Militao sont toujours en convalescence. "C'est inévitable. Les blessures, on n'y peut rien. Ce sont des choses qui arrivent. Il nous est arrivé beaucoup de choses cette année. Mais je suis positif: on est en train de récupérer quelques joueurs, dans un moment important pour nous, puisqu'on s'approche de la fin de saison", a conclu "ZZ". De quoi se réjouir avant d'aborder un début de mois de mars décisif: le Real Madrid reçoit la Real Sociedad, une équipe aux ambitions européennes, lundi en Liga, puis affrontera son voisin et leader l'Atlético Madrid pour le derby de la capitale le 7 mars lors de la 26e journée de championnat, avant de recevoir l'Atalanta Bergame le 16 mars en huitième de finale retour de Ligue des champions. (Belga)