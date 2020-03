Helpify Community, nouveau réseau de solidarité lancé par et pour des citoyens

Un nouveau réseau local de solidarité a été lancé par une poignée de citoyens afin de "connecter localement des personnes ayant besoin d'aide à d'autres désirant les soutenir", annoncent dimanche par communiqué les promoteurs du projet. L'initiative, dénommée Helpify Community, est disponible en trois langues (français, néerlandais et anglais) via le numéro de téléphone unique: 02/808.99.45."L'idée est née du constat que les personnes en difficulté étaient souvent isolées et n'avaient pas toutes accès de manière égale aux nouvelles technologies et donc aussi au réseau social Facebook, sur lequel les propositions d'aide partent dans tous les sens sans spécialement trouver écho", explique à l'agence Belga Claire, bénévole depuis les prémices de Helpify Community. Lancé il y a deux semaines, le projet a été mis sur les rails afin d'aider les citoyens dans le besoin alors que la Belgique est, à l'instar du reste du monde, plongée dans une crise sanitaire sans précédent. "Via cette plate-forme en ligne et un système téléphonique, les personnes à risques ou fragilisées par le Covid-19, ainsi que celles faisant face à une difficulté dans leur quotidien peuvent trouver des solutions", détaillent les initiateurs, qui lancent un appel aux bénévoles "partageant les valeurs d'entraide et de solidarité". Concrètement, en appelant le numéro 02/808.99.48 au tarif d'appel local, la personne en difficulté indiquera de quel type d'aide elle a besoin. Helpify Community fera ensuite la connexion avec les volontaires dans le quartier ou la commune de la personne dans le besoin. La plate-forme a mis en place un système de validation des volontaires sur base de leur carte d'identité, ce qui permet une traçabilité de chaque mission. Faire les courses de première nécessité, aller à la pharmacie, sortir un chien ou apporter un soutien moral par téléphone font notamment partie des services proposés par les volontaires. "Si l'expérience se révèle concluante, le système d'entraide pourrait perdurer au-delà de la période de confinement due à la pandémie de coronavirus", ont souligné les initiateurs. Outre en Belgique, le projet est également disponible en Suisse et en Angleterre. Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus, une soirée d'information est organisée par visioconférence sur la page Facebook de Helpify Community mardi à 18h00. (Belga)