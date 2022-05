Hépatite infantile - Pas de récent cas d'hépatite aiguë identifié en Belgique

Aucun cas récent d'inflammation aiguë du foie n'a été identifié chez des enfants en Belgique, indique l'institut de santé publique Sciensano dans une mise à jour. Le nombre total de cas reste à 10.La semaine dernière, l'analyse du cas d'un enfant de 11 ans tombé malade en mars a répondu à la définition de cas à déclarer au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), précise Sciensano. La cause de l'inflammation du foie d'un cas précédemment rapporté a par contre été identifié, et il n'est donc plus retenu dans le total. Le nombre de cas potentiels, qui ne peuvent actuellement être confirmés, reste de 4. La cause de la maladie hépatique aiguë chez l'enfant est encore inconnue. L'ECDC travaille en étroite collaboration avec les pays touchés, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres partenaires pour étudier l'étiologie du syndrome clinique. Le coupable potentiel est principalement un adénovirus. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.