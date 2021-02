Hernan Crespo nouvel entraîneur de Sao Paulo

L'ex-attaquant vedette argentin Hernan Crespo, fraîchement vainqueur de la Copa Sudamericana en tant qu'entraîneur du modeste Defensa y Justicia, a signé vendredi un contrat de deux ans avec le club brésilien de Sao Paulo."Hernan Crespo était un grand joueur et c'est un entraîneur prometteur (...), avec une mentalité de vainqueur", a déclaré le président du Sao Paulo FC, Julio Casares, cité dans un communiqué. Crespo, 45 ans, remplace Fernando Diniz, limogé après la dégringolade du club qui caracolait en tête du championnat il y a trois semaines, mais est aujourd'hui quatrième, à sept points du leader, l'Internacional. Il entraînera des joueurs expérimentés comme le Brésilien Dani Alves (ex-Barça et Paris SG), 37 ans et l'Espagnol Juanfran (ex-Atlético Madrid), 36 ans. Le 23 janvier, l'ancien buteur avait mené Defensa y Justicia, modeste club de la banlieue sud de Buenos Aires, à une victoire historique en Copa Sudamericana, l'équivalent sud-américain de la Ligue Europa, avec une victoire 3-0 en finale contre un autre club argentin, Lanus. Il avait peu après présenté sa démission et la presse argentine avait évoqué, outre Sao Paulo, d'autres offres comme le poste de sélectionneur du Chili ou d'entraîneur d'un club en Italie, pays où il a joué l'essentiel de sa carrière et brillé avec Parme, la Lazio et l'Inter Milan. Il a également porté les couleurs de Chelsea, l'AC Milan et le Genoa. Comme joueur, Crespo a remporté notamment la Copa Libertadores avec son club formateur de River Plate en 1996, la Coupe de l'UEFA en 1999 avec Parme et trois titres de champion d'Italie avec l'Inter. Il a mis un terme à sa carrière en 2012 à 37 ans après un retour à Parme dont il reste le meilleur buteur de l'histoire avec 94 buts. (Belga)