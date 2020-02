Het Nieuwsblad: Deceuninck-Quick Step aborde le week-end d'ouverture avec les deux tenants du titre

Avec le Tchèque Zdenek Stybar et le Luxembourgeois Bob Jungels, Deceuncink-Quick Step alignera les deux vainqueurs sortants des courses d'ouverture de la saison des classiques en Belgique, le Circuit Het Nieuwsblad (samedi) et Kuurne-Bruxelles-Kuurne (dimanche). La formation belge a dévoilé ses sélections pour les deux courses mercredi.Stybar et Jungels auront à leurs côtés durant le Circuit Het Nieuwsblad Tim Declercq, Iljo Keisse, Yves Lampaert, le Danois Kasper Asgreen et le Français Florian Sénéchal. Deux changements sont à signaler dans l'équipe qui sera alignée le lendemain à Kuurne-Bruxelles-Kuurne: le champion des Pays-Bas Fabio Jakobsen et Bert Van Lerberghe remplacent Declercq et Sénéchal. Stybar, Jungels, Keisse, Lampaert et Asgreen disputeront eux les deux courses. "Pour le samedi, nous avons de nombreuses cartes à jouer, dont celle du vainqueur de l'an passé, 'Styby', en fonction du déroulement de la course", a déclaré le directeur sportif Wilfried Peeters. "Pour Kuurne, nous avons ajouté Fabio, qui a montré une très bonne condition au Portugal la semaine dernière et sera l'une des options pour un bon résultat." (Belga)