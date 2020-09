Hirschi, Alaphilippe, Rolland, Kämna, Powless et Carapaz finalistes de la Combativité 2020

Le Suisse Marc Hirschi (Sunweb), les Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) et Pierre Rolland (B&B Vital Concept), l'Allemand Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), l'Américain Neilson Powless (EF Pro Cycling) et l'Equatorien Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) sont les finalistes au titre de 'Super Combatif' du Tour de France 2020, a annoncé l'organisation samedi, à la veille de la dernière étape.Le public peut voter sur Twitter pour son candidat préféré jusqu'à samedi 17h. Le plus voté par le public obtiendra une voix, qui comptera à part égale avec celles des cinq membres du jury pour désigner le 'Super Combatif 2020', a expliqué l'organisation du Tour. L'an passé, Julian Alaphilippe avait été primé. Kämna figurait déjà parmi les finalistes. (Belga)