Hirschi, Trentin, Ballerini, Cavendish et Schachmann abandonnent à mi-course

Le Suisse Marc Hirschi, troisième l'an passé aux Mondiaux d'Imola, et l'Italien Matteo Trentin, vice-champion du monde en 2020, ont abandonné aux alentours de la mi-course, dimanche, lors de l'épreuve en ligne des Championnats du monde de cyclisme sur route.Trentin avait chuté en début de course avec son équipier Davide Ballerini, qui a également jeté l'éponge. Parmi les autres coureurs ayant quitté la course à mi-parcours, on retrouve aussi le Britannique Mark Cavendish, l'Allemand Maximilian Schachmann et les Néerlandais Danny van Poppel et Oscar Riesebeek. L'épreuve en ligne se déroule sur 268,3 km entre Anvers et Louvain. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.