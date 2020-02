Hockey Indoor Finals - Toutes les équipes du Final 4 aux Dôme de Charleroi sont connues

Les Belfius Indoor Finals, les finales du championnat de Belgique de hockey en salle, auront lieu le week-end des 7, 8 et 9 février au Dôme de Charleroi. Depuis dimanche on connaît les noms de tous les demi-finalistes qui tenteront de succéder au Waterloo Ducks chez les dames et au White Star chez les messieurs.Les demi-finales féminines opposeront d'une part le White Star, 1er de la phase régulière, au Racing, 4e, et d'autre part l'Antwerp et le Waterloo Ducks, respectivement 2e et 3e au terme des 14 rencontres de championnat, qui se rencontreront dans l'autre demie. En bas de classement, La Gantoise, 7e, et la lanterne rouge du Parc sont reléguées en division 1 et seront remplacés par les promues de Louvain et du Léopold. Chez les messieurs, le Léopold, leader du top 4 et opposé à l'Amicale Anderlecht dans le dernier carré, devrait à nouveau pouvoir se hisser en finale. Comme l'an dernier il pourrait retrouver à ce stade le White Star, qui avait dû recourir aux shoot-outs en 2019 pour venir à bout des Ucclois. Les champions en titre everois, 2e après la phase classique, seront quant à eux confrontés au Waterloo Ducks, 3e. Détenteur de 9 titres nationaux lors des 13 dernières années, le Racing n'a pu lui éviter la 7e place, synonyme de bascule vers la D1. Les Rats seront accompagnés du Baudouin en division inférieure et laisseront la saison prochaine leurs places au Pingouin et à Namur. A Charleroi, les demi-finales messieurs et dames sont programmées sur les deux terrains du Dôme et de La Garenne, samedi en début de soirée (17h00 et 18h30). La finale féminine aura lieu dimanche dès 15h00 alors que le titre masculin se jouera à partir de 16h30. . (Belga)