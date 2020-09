Hockey Pro League - Double leçon d'allemand pour la rentrée des Red Lions et Red Panthers

Red Lions et Red Panthers sont de retour. Les deux équipes nationales belges de hockey vont défier l'Allemagne mardi et mercredi à Düsseldorf dans le cadre de la Hockey Pro League, de retour après plus de six mois d'absence en raison de la pandémie de Covid-19.Les quatre matches se joueront à huis clos "pour assurer la sécurité de toutes les personnes concernées", a décidé la fédération internationale (FIH), qui a exigé de la part de tous les participants (athlètes, staffs et officiels) la présentation d'un test négatif au coronavirus. Champions du monde et d'Europe, les Red Lions sont en tête du classement avec 14 points en 6 rencontres, devant l'Australie (14 pts/8 matchs) et les Pays-Bas (11 pts/6 matchs). Le sélectionneur Shane McLeod voit en la compétition l'occasion d'analyser comment ses ouailles ont traversé cette période unique. "On aborde désormais les premières étapes en route vers Tokyo 2021", a expliqué le tacticien néo-zélandais. Pour les protégées de Niels Thijssen, la reprise de la compétition se dessine plus dans un mode de reconstruction que de préparation aux JO pour lesquels elles n'ont pas décroché leur ticket. Après seulement 4 matches joués avant la pandémie du Covid-19, la Belgique, 11e mondiale chez les dames, est classée à la 5e place (sur 9), avec 6 unités, tandis que l'Argentine est en tête avec 17 points (8 matchs) devant les Pays-Bas (15 pts/5 matchs). (Belga)