Hockey Pro League - L'Afrique du Sud et le Canada s'ajoutent au menu des Red Lions en Pro League

Le Canada et l'Afrique du Sud remplaceront en 2022 l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans le programme des Red Lions en Hockey Pro League lors de la 3e édition de la compétition rassemblant par définition les 9 meilleures nations mondiales. Les deux pays océaniens avaient déclaré forfait début septembre en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie. La Belgique, tenante du titre, affrontera le Canada, 11e nation mondiale, les 28 et 29 mai, et l'Afrique du Sud, 12e au classement mondial, les 7 et 8 juin, à chaque fois à la Wilrijkse Plein d'Anvers, a fait savoir mercredi la Fédération internationale de hockey (FIH).Comme chez les dames, où l'Inde et l'Espagne ont pris la place des deux nations océaniennes, ce remplacement ne vaut que pour la saison 2022. Une saison qui a déjà débuté en 2021 pour la Belgique, avec 4 rencontres disputées pour les Red Panthers et Red Lions dont 2 contre l'Allemagne, à domicile, et 2 face aux Pays-Bas, en déplacement. Au classement, les champions olympiques et mondiaux figurent à la 2e place, derrière les Pays-Bas, alors que 6 nations n'ont pas encore débuté la compétition. Chez les dames aussi la Belgique est 2e derrière les Néerlandaises, et là également seuls 3 pays ont entamé le tournoi. Red Lions et Panthers reprendront conjointement la Pro League les 12 et 13 février en Argentine, avant de poursuivre la compétition mi-mai, après les finales des play-offs du championnat de Belgique. (Belga)