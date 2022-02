Hockey Pro League - Les Red Lions ouvrent leur année par une défaite sur le fil 2-1 en Argentine

Pour leur premier match officiel de l'année, les Red Lions, l'équipe nationale belge masculine de hockey, s'est inclinée 1-2 devant l'Argentine, lors de leur cinquième match de Hockey Pro League, la première d'une double confrontation contre la 7e nation mondiale, samedi soir à Buenos Aires.Les champions olympiques et du monde, menés au score après un but d'ouverture d'Agustin Bugallo (7e), ont égalisé par Sébastien Dockier dans le 1er quart-temps (10e). Au terme d'un duel très fermé et dans une certaine confusion marquant la fin de match, les 'Leones' ont inscrit le but décisif sur stroke par Maico Casella (58e). La Belgique, N.2 mondiale, avait entamé cette troisième édition de la Pro League par deux victoires en octobre dernier face à l'Allemagne, suivies d'un nul (sans bonus) et d'une défaite en novembre face aux Pays-Bas, alors qu'il s'agissait du tout premier match dans la compétition des Argentins, tout récemment sacré champions panaméricains. Les deux équipes se retrouveront dimanche, toujours à 23h00 belges, dans les installations du CeNARD de la capitale argentine. (Belga)