Hockey Pro League - Les Red Lions remettent les choses au point et battent l'Argentine 0-2

Les Red Lions, champions olympique et du monde en titre, ont pris leur revanche contre l'Argentine lors du sixième match de la Belgique en Hockey Pro League. Après leur défaite 2-1 samedi devant la 7e nation mondiale, les Belges se sont imposés 0-2 dimanche au CeNARD de Buenos Aires grâce à deux penalty-corners, l'un converti par Alexander Hendrickx (15e) et l'autre par Loïck Luypaert (55e).Samedi, les troupes de Michel van den Heuvel avaient essuyé leur seconde défaite de la compétition contre les "Leones" en s'inclinant sur le fil 2-1. Au classement provisoire, les Red Lions, tenants du titre en Pro League, totalisent 10 unités sur 18 et pointent en 4e position. Le prochain rendez-vous des N.2 mondiaux est programmé fin mai, avec un double duel contre l'Espagne à Wilrijk (20-21 mai). (Belga)