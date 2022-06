Hockey Pro League - Les Red Panthers battent la Chine 3-1, un 2e test réussi avant les Mondiaux

Les Red Panthers ont battu la Chine 3-1 (FIH-13), dans leur 9e match de Hockey Pro League, mardi soir à Wilrijk. L'équipe féminine belge de hockey décroche là un 2e succès de rang convaincant, après celui 3-0 contre l'Espagne il y a 10 jours, face à deux équipes qui constituaient leurs bêtes noires à la suite d'éliminations en qualificatif olympique et lors de l'Euro 2019.Les buts belges ont été marqués par Charlotte Englebert (12e), Alexia 'T Sterstevens (15e) et la capitaine du jour Michelle Struijck (32e). Les Chinoises ont sauvé l'honneur dans le dernier quart-temps sur pc, via Ying Zhang (54e). Grâce à ce succès, leur 4e dans la compétition, les Belges, 8e mondiales, totalisent 12 unités et se positionnent à la 7e place (sur 9 équipes), mais avec un déficit de matchs joués par rapport à leurs prédécesseures. Loin devant, l'Argentine domine les débats avec 38 unités, devant les Pays-Bas (26) et l'Inde (22). Pour les Red Panthers, les 7 matchs encore à suivre en Pro League, dont celui de la Chine mercredi soir (20h30), marquent la préparation finale des Belges dans leur objectif principal de la saison: la Coupe du monde féminine, organisée début juillet conjointement aux Pays-Bas et en Espagne (du 1er au 17 juillet). (Belga)