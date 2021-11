Hockey Pro League - Les Red Panthers bouclent leur année par une défaite 3-1 aux Pays-Bas

Les Red Panthers se sont inclinées 3-1 devant l'équipe des Pays-Bas, championne olympique en titre et N.1 mondiale, mercredi soir à Amstelveen, au terme de leur 4e rencontre de Hockey Pro League. Il s'agissait du dernier match de l'année de l'équipe nationale féminine belge de hockey.Sans Alix Gerniers, blessée, et avec sept joueuses de moins de 21 ans qui participeront dans trois semaines à la Coupe du monde juniors en Afrique du Sud, la Belgique (FIH-7) a nettement dominé le premier quart-temps, mais sans pouvoir trouver la faille dans le cercle adverse malgré trois penalty corners (pc). Le quatrième, en tout début de 2e quart, permit à Stéphanie Vanden Borre d'ouvrir le score d'un sleep à mi-hauteur (16e, 0-1). Les joueuses de Raoul Ehren reculèrent ensuite, concédant quatre pc, tous bien bloqués par la défense belge. Ce n'est qu'après le repos que les N.1 mondiales, invaincues en 2021 (20 succès de rang), montrèrent leurs qualités offensives. Via Joosje Burg d'abord (33e, 1-1), sur une reprise de près devant Aisling D'Hooghe. Grâce à Freeke Moes trois minutes plus tard (36e, 2-1) et, enfin, sur un centre repris par Lidewijn Welten (38e, 3-1). Avec 6 points sur 12, la Belgique occupe toujours la 2e place provisoire de la troisième édition de la Hockey Pro League féminine derrière leurs adversaires du jour. Six des neuf nations participantes n'ont cependant pas encore joué. Les Panthers avaient été battues 2-0 par les championnes olympiques néerlandaises lors du match inaugural, le 13 octobre, avant de s'imposer à deux reprises devant l'Allemagne (1-0 et 3-1), les 16 et 17 octobre, à Uccle. Elles reprendront la compétition les 12 et 13 février en Amérique du Sud à l'occasion d'une double confrontation contre l'Argentine, finaliste olympique. (Belga)

