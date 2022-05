Hockey Pro League - Vainqueurs 2-1 devant la France, les Red Lions gagnent une place au classement

Les Red Lions ont remporté 2-1 (mi-temps: 1-0) leur 1er duel de Hockey Pro League du week-end face à la France (FIH-9), samedi à la Wilrijkseplein d'Anvers. Toujours sans leurs stars Arthur Van Doren, Alexander Hendrickx et Sébastien Dockier, engagés en finale des playoffs du championnat des Pays-Bas, les hommes de Michel van den Heuvel ont décroché leur 5e succès en 9 rencontres de Pro League, remontant provisoirement à la 5e place de la compétition.Les buts belges ont été marqués par Tanguy Cosyns, sur penalty-corner (pc), en 1re mi-temps (24e), et par Cédric Charlier, sur la même phase (44e, pc). Le défenseur du Waterloo Ducks Victor Charlet a sauvé l'honneur pour la France, toujours sur pc, à la dernième minute (60e). La Belgique totalise désormais 18 points en 9 matchs, soit 1 de moins que l'Angleterre (19), qui compte toutefois 2 matchs de plus. Devant eux, l'Inde mène la danse avec 27 unités en 12 matchs, devant l'Argentine (25/14 matchs) et l'Allemagne (25/14 matchs). La revanche entre la Belgique et la France aura lieu dimanche, toujours à 18h00 et à Anvers. (Belga)