Homologation en Russie du premier vaccin anti-Covid pour animaux

La Russie a annoncé mercredi l'homologation du premier vaccin au monde contre le Covid-19 à destination des animaux, Carnivac-Cov, vantant un taux d'efficacité de 100% et annonçant une production de masse dès avril."Les essais cliniques de Carnivac-Cov, débutés en octobre de l'année dernière (...) permettent de conclure à l'innocuité du vaccin et à sa grande efficacité puisque 100% des animaux testés ont développé des anticorps", a indiqué dans un communiqué le directeur adjoint de l'agence vétérinaire et phytosanitaire Rosselkhoznadzor, Konstantin Savenkov. Les animaux testés étaient des chats, des chiens, des renards roux et polaires et des visons. Rosselkhoznadzor précise que le vaccin est uniquement à destination des animaux carnivores. Selon M. Savenkov, la "production de masse" du vaccin débutera en avril. Le vaccin a été développé par une filiale de Rosselkhoznadzor, le Centre fédéral de santé animale, qui est en contact avec des entreprises d'élevage d'animaux à fourrure de plusieurs pays européens intéressés par son achat. Un réseau de cliniques vétérinaires moscovites a pour sa part minimisé l'utilité actuelle du vaccin. "Pour l'heure, aucune raison n'a été établie pour vacciner les chats et les chiens parce qu'il n'a pas été prouvé qu'ils étaient porteurs de Covid-19", a déclaré le réseau de cliniques Belyï Klyk, dans un commentaire envoyé à l'AFP. L'Association russe des éleveurs d'animaux à fourrure a également indiqué mercredi ne pas voir de raison de procéder à la vaccination de ses quelque 2 millions de bêtes, parmi lesquelles des visons et des renards. Sa directrice exécutive, Nadejda Zoubkova, a assuré qu'aucun cas de coronavirus n'a été détecté jusqu'ici parmi ses animaux. (Belga)