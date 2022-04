Hope Solo demande le report de son entrée au Hall of Fame en raison de problèmes d'alcool

L'ancienne gardienne de football des États-Unis Hope Solo a demandé le report à l'année prochaine de son entrée au Hall of Fame de son pays. Elle se trouve actuellement dans une clinique spécialisée en raison de problèmes liés à l'alcool.L'Américaine a décidé de se faire soigner après avoir été arrêtée le mois dernier pour conduite sous influence. Au moment de l'arrestation, les jumeaux âgés de deux ans de l'ex-footballeuse se trouvaient sur la banquette arrière. Le 'National Soccer Hall of Fame' a accepté sa requête. "J'ai pris contact avec le Hall of Fame et j'ai demandé respectueusement que mon intronisation soit reportée à 2023", a écrit la double championne olympique 2008 et 2012 sur Twitter. "Je participerai volontairement à un programme me permettant de combattre mon addiction à l'alcool." "En ce moment, je concentre toute mon énergie et mon attention sur ma santé, mon rétablissement et les besoins de ma famille. Je voudrais remercier le Hall of Fame pour son soutien et la compréhension de ma décision", a-t-elle rajouté. Hope Solo a porté les couleurs des États-Unis à 202 reprises et a été championne olympique en 2008 et 2012, ainsi que championne du monde en 2015. (Belga)