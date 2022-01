Huit membres des forces de l'ordre tués dans les émeutes au Kazakhstan

Au moins huit membres des forces de l'ordre et militaires ont été tués dans les émeutes qui secouent le Kazakhstan depuis plusieurs jours, a indiqué le ministère de l'Intérieur, cité par les médias locaux.Selon la même source, 317 membres de la police et de la Garde nationale ont par ailleurs été blessés "par la foule déchaînée". Le président Kassym-Jomart Tokayev a mercredi l'aide de la Russie et de ses alliés pour réprimer les émeutes en cours dans son pays, ?uvre selon lui de "terroristes" entraînés à l'étranger. "J'ai appelé aujourd'hui les chefs des Etats de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) à aider le Kazakhstan à vaincre la menace terroriste", a-t-il déclaré à la télévision d'Etat, ajoutant que des "gangs terroristes" ayant "reçu un entraînement approfondi à l'étranger" étaient à la tête des manifestations. (Belga)