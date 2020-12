Huit séances gratuites chez un psychologue pour les indépendants touchés par la crise

Les indépendants touchés par la crise du Covid-19 et les mesures sanitaires pourront bénéficier de huit séances totalement remboursées auprès d'un psychologue. Un budget de 11 millions d'euros a été dégagé à cet effet et la mesure sera valable tout au long de 2021, annonce vendredi le ministre en charge des Indépendants, David Clarinval.La proposition sera soumise ce vendredi au conseil des ministres par David Clarinval et Frank Vandenbroucke, son homologue à la Santé. Concrètement, tous les indépendants impactés par la crise pourront se faire rembourser huit séances auprès d'un psychologue clinicien en 2021. Un budget de 11 millions d'euros sera dégagé à cet effet et une convention Inami définissant les modalités pratiques de cette intervention est en cours d'élaboration. (Belga)