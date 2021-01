Hulk quitte la Chine et signe à l'Atlético Mineiro

Le Brésilien Hulk, en Chine depuis juillet 2016, a quitté Shanghai SIPG pour rejoindre son pays natal et l'Atlético Mineiro. Il a signé un contrat jusqu'au terme de l'année 2022, a annoncé le club brésilien vendredi.Hulk, 34 ans, avait quitté le Brésil en 2005 pour rejoindre le Japon avant d'éclater au FC Porto entre 2008 et 2012. Il a ensuite fait les beaux jours du Zénith Saint-Pétersbourg (2012-2016), où il a notamment côtoyé Axel Witsel et Nicolas Lombaerts, avant de succomber aux lucratives sirènes chinoises. Le puissant gaucher, arrivé en fin de contrat en Chine, compte également 48 apparitions et 11 buts pour l'équipe nationale brésilienne mais n'a plus été appelé depuis juin 2016. Au sein du club de Belo Horizonte, il sera entraîné par l'Argentin Jorge Sampaoli. A six journées de l'épilogue du championnat, l'Atlético Mineiro est 4e à cinq points de l'Internacional, leader. (Belga)