Hummels et Gündogan de retour à l'entraînement avec l'Allemagne, pas encore Müller

Le sélectionneur allemand Joachim Löw a effectué le dernier entraînement mardi avant la troisième et dernière rencontre du groupe F contre la Hongrie prévue ce mercredi (21h00) avec Mats Hummels et Ilkay Gündogan mais sans Thomas Müller. Touché au genou, le joueur du Bayern Munich ne devrait pas être titularisé face à la Hongrie. Il pourrait être remplacé par Leon Goretzka.Hummels et Gündogan semblent, quant à eux, prêts pour jouer contre la Hongrie. Le défenseur central de Dortmund, Hummels, s'était à nouveau plaint de douleurs au genou après la défaite 4-2 contre le Portugal. Gündogan a, quant à lui, souffert au niveau du mollet. Tous deux, comme Müller, avaient dû renoncer à s'entraîner lundi. Lukas Klostermann est, pour sa part, toujours écarté en raison d'une blessure à la cuisse. L'Allemagne doit prendre au moins un point face à la Hongrie pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Elle peut même encore terminer en tête du groupe F si elle remporte le match et que la France ne gagne pas face au Portugal. (Belga)