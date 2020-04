Hygea organisera des collectes de PMC le 6 avril

L'intercommunale Hygea ne collecte plus les PMC et papiers-cartons depuis le 18 mars dernier, en raison du manque d'effectifs. L'organisation d'une collecte de PMC est toutefois programmée le lundi 6 avril dans les communes pour lesquelles une collecte est prévue dans le calendrier, a indiqué jeudi l'intercommunale dans un communiqué.Les collectes de PMC du lundi 6 avril concerneront uniquement les communes pour lesquelles une collecte de ce type est prévue dans le calendrier, soit Ecaussinnes, Merbes-Le-Château, Mons (zone 2) et Seneffe. L'intercommunale a précisé que les papiers-cartons ne seront pas collectés. Hygea a par ailleurs indiqué qu'elle analysera la situation au jour le jour la semaine prochaine. En fonction de l'effectif disponible, elle communiquera sur la possibilité d'organiser d'autres collectes de PMC. Les citoyens sont invités à suivre l'évolution de la situation sur le site www.hygea.be et la page Facebook de l'intercommunale. (Belga)