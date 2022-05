Hypomeeting de Götzis - Niels Pittomvils abandonne après trois épreuves

Niels Pittomvils a dû abandonner après les trois premières épreuves du décathlon samedi au prestigieux Hypomeeting d'athlétisme de Götzis, en Autriche, consacré aux épreuves multiples. Il a préféré se retirer en raison d'une gêne au mollet.Niels Pittomvils, 29 ans, effectuait son retour à la compétition en Autriche, lui qui s'était déchiré le tendon d'Achille l'été dernier. Il a débuté son décathlon par un chrono de 11.37 sur 100 m, suivi d'un saut de 6m94 à la longueur et d'un lancer du poids à 14m94. Il a ensuite senti une gêne au mollet et a décidé d'abandonner pour ne pas prendre de risques. Pittomvils a déjà son ticket en poche pour l'Euro d'athlétisme, qui aura lieu en août à Munich. Il était le seul représentant belge en Autriche. Champion d'Europe U20 et vice-champion du monde U20, Jente Hauttekeete avait lui prévu de faire ses débuts dans une compétition chez les seniors à Götzis, mais il a dû déclarer forfait cette semaine en raison d'une blessure au dos. (Belga)