IFAM Indoor de Gand - Camille Laus la plus rapide des Belgian Cheetah mais encore loin du minimum pour Torun

Camille Laus s'est montrée samedi la plus rapide des Belgian Cheetah lors de l'IFAM Indoor de Gand. Son temps de 53.54 est toutefois encore loin du minimum (52.73) pour l'Euro indoor, prévu du 5 au 7 mars à Torun, en Pologne.Outre Cynthia Bolingo, en lice dimanche en France, et Hanne Claes, blessée, toutes les Cheetahs étaient présentes samedi à Gand. Laus a été la plus rapide, suivie par Imke Vervaet (53.65). L'ancienne spécialiste de l'heptathlon Hanne Maudens est désormais une candidate sérieuse pour le relais 4x400 mètres, en témoigne son chrono de samedi (53.95). Elle a devancé Paulien Couckuyt (54.44), Margo Van Puyvelde (54.47), Manon Depuydt (55.74) et Lucie Ferauge (56.06). "J'ai eu de mauvaises sensations", a dit Laus à l'arrivée. "Un jour sans. Mon chrono correspond à mon sentiment: 'mauvais', a ajouté l'athlète, sévère avec elle-même. "Je n'ai jamais trouvé mon rythme. J'espère pouvoir aller plus vite la semaine prochaine aux Championnats de Belgique (à Louvain-la-Neuve, ndlr) et ainsi me qualifier individuellement pour l'Euro, même si le relais reste ma priorité. C'est bon de voir que les Cheetahs se portent bien dans l'ensemble, la concurrence interne nous pousse à atteindre un plus haut niveau encore. Le plus important est d'être au top à Tokyo mais nous voulons montrer quelque chose à l'Euro." Les Belgian Cheetahs ne sont pas encore certaines de participer au rendez-vous polonais mais elles sont en bonne voie. La sélection est basée sur la somme des temps individuels. (Belga)