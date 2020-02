"Il est urgent que l'Ocean Viking retourne en mer", plaide MSF

Les 32 membres d'équipage du navire de sauvetage en mer Ocean Viking et un journaliste à bord se trouvaient toujours vendredi en quarantaine dans ce bateau, ancré au large de Pozzallo (Sicile) depuis dimanche dernier. "Mettre l'Ocean Viking en quarantaine équivaut à arrêter une ambulance au milieu d'une urgence", plaide vendredi Médecins sans frontières, qui pointe des mesures "discriminatoires"."Les seuls navires qui ont été mis en quarantaine sont ceux qui effectuent des sauvetages", dénonce dans un communiqué Michael Fark, chef de mission MSF en Méditerranée. L'équipage de l'Ocean Viking, navire de recherche et sauvetage opéré par Médecins sans frontières et SOS Méditerranée, a été mis en quarantaine dimanche par mesure de précaution face à l'épidémie de coronavirus. Les 276 rescapés sauvés en mer les jours précédent ont été débarqués et également placés en quarantaine dans la ville sicilienne de Pozzallo, à la demande du ministre italien de l'Intérieur. MSF a reçu au cours des dernières 48 heures des signalements de bateaux en détresse en Méditerranée centrale. "Nous sommes profondément inquiets du sort des personnes qui s'y trouvent. Bien que nous ayons pleinement respecté les mesures de prévention, nous n'avons actuellement aucune raison de suspecter qu'un membre de l'équipage à bord ait contracté le virus ou y ait été exposé." La température et l'état de santé des personnes confinées à bord sont en outre vérifiés deux fois par jour. "Il est urgent que l'Ocean Viking retourne en mer pour sauver des hommes, des femmes et des enfants de la noyade", conclut MSF. "Les préoccupations légitimes de santé publique que suscite le Covid-19 ne doivent pas servir à justifier l'arrêt du sauvetage de vies humaines en mer." (Belga)