Il fait, pour la première fois, plus de 20° au Pôle sud

Le mercure a, pour la première fois de l'Histoire, dépassé les 20° au Pôle sud, rapporte le journal britannique The Guardian. Dimanche, les thermomètres des scientifiques brésiliens sur l'Île Seymour ont affiché 20,75°, soit près d'un degré de plus que le dernier record établi à cet endroit en 1982 de 19,8°.Ce record de température doit encore être officialisé par l'organisation météorologique mondiale, mais il s'inscrit dans une tendance observée en divers lieux de cette partie du monde. Globalement, il y fait environ 3° de plus qu'en 1850. (Belga)