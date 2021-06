Il faudra éviter de créer des files avec le certificat Covid

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont publié jeudi une mise à jour de leur protocole sanitaire pour les voyages par avion, une série de recommandations visant à assurer des trajets sûrs en complément du certificat Covid européen qui doit se généraliser à partir du 1er juillet.A toutes les étapes d'un trajet par voie aérienne, la distanciation sociale (d'au moins 1m) entre les personnes ainsi que le port du masque doivent être maintenus, recommandent l'agence et l'ECDC. Il s'agira aussi d'éviter que les nouveaux éléments, comme le fait de vérifier une preuve de vaccination ou de rétablissement via un certificat Covid européen, ne créent de goulets d'étranglement ou de files d'attente dans les aéroports, préviennent ces acteurs. Il est donc recommandé de vérifier ce type d'information une seule fois sur le voyage, idéalement avant même l'arrivée du voyageur à son aéroport de départ. (Belga)