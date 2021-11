Il n'y aura plus de Tour des Flandres espoirs à l'avenir

Andreas Stokbro Nielsen demeurera le dernier gagnant du Tour des Flandres cycliste espoirs (U23), après avoir inscrit la course à son palmarès en 2019. Les éditions 2020 et 2021 n'avaient pas eu lieu, en période de pandémie.Le comité d'organisation a désormais décidé de retirer la course du calendrier et de ne plus la tenir à l'avenir, a-t-il annoncé mardi. Le Tour des Flandres espoirs ne sera donc plus, mais un Tour des Flandres pour les catégories de jeunes aura bel et bien lieu le 22 mai 2022. "La date du Tour des Flandres espoirs n'était absolument pas bonne, elle tombait la veille de Paris-Roubaix chez les professionnels. L'attention des médias pour le Tour des Flandres U23 était donc quasiment inexistante", a expliqué Wim Van Herreweghe, membre du comité des Flanders Classics. "En plus, la course avait lieu moins d'une semaine après le Tour des Flandres des professionnels. Audenarde, lieu de départ et d'arrivée de la course espoirs et d'arrivée de la course pour les professionnels, était très surchargée. C'est pour cela que nous avons opté de supprimer la version espoirs. Nous allons plus insister sur les U17 et les U19. Le 22 mai 2022, ceux-ci rouleront leur Tour des Flandres, avec un départ et une arrivée à Audenarde. Nous organisons donc trois courses ce jour-là, puisque les filles novices comme juniors courront en même temps. Le Circuit Het Nieuwsblad espoirs et Gand-Wevelgem espoirs sont maintenus." Au palmarès bien fourni du Tour des Flandres espoirs, on retrouve notamment le Néerlandais Dylan Groenewegen (2014), l'Allemand Rick Zabel (2013), Kenneth Vanbilsen (2012), Jan Ghyselinck (2009), Kevyn Ista (2006), Kenny Dehaes (2005), Nick Nuyens (2002), Roy Sentjens (2001) et Ludovic Capelle (1996 et 1997). (Belga)