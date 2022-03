Il y a 25 ans, The Notorious B.I.G, était abattu à Los Angeles

Il y a 25 ans, le 9 mars 1997, The Notorious B.I.G, l'un des plus grands rappeurs de l'histoire musicale, était abattu alors qu'il se trouvait dans une voiture à Los Angeles. Vingt-cinq après ce chapitre douloureux de l'histoire du rap, le meurtrier du rappeur décédé à 24 ans reste toujours inconnu.Alors que le rap était en pleine explosion aux USA mais aussi en Europe, The Notorious B.I.G, Biggie Smalls ou Christopher Wallace de son vrai nom, périssait sur le bitume de Los Angeles quelques mois après l'assasinat d'un autre célébre rappeur Tupac Shakur. S'il n'a sorti que deux albums studio, "Ready to die" et "Life after death", sorti peu de temps après sa mort, le rappeur new-yorkais The Notorious B.I.G aura marqué l'histoire musicale du rap. Il restera aussi un symbole meurtri de la violence qui existait entre les différents "clans" du rap de l'époque. Vingt-cinq ans après sa mort, il reste une référence et est régulièrement repris par les stars du rap ou r'n'b. (Belga)