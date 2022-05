IMSA - Déception pour Maxime Martin et Jan Heylen à Mid-Ohio

Maxime Martin (Aston Martin Vantage) et Jan Heylen (Porsche 911 GT3 R) ont terminé 9e et 10e de leur catégorie GTD en IMSA, championnat d'endurance nord-américain, ce dimanche à Mid-Ohio.Longue de 2h40, la cinquième manche de l'IMSA n'a pas souri aux deux pilotes belges engagés en catégorie GTD (GT3). Pourtant parti depuis la troisième place, Maxime Martin a longtemps pu revendiquer un bon résultat, occupant même brièvement la tête après avoir relayé le Canadien Roman De Angelis. Mais le Bruxellois a dû faire un court passage par les stands pour éviter la panne sèche en fin d'épreuve et est tombé de la 5e à la 9e place. Peu en verve ce week-end, le Geelois Jan Heylen a dû en faire de même et termine 10e en compagnie de l'Américain Ryan Hardwick. Au classement général, c'est l'Acura ARX-05 de l'Américain Ricky Taylor et du Portugais Filipe Albuquerque qui s'est imposée. (Belga)

