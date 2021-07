IMSA - Laurens Vanthoor 4e à Lime Rock

Le Belge Laurens Vanthoor (Porsche) a terminé 4e en GTD ce samedi lors de la septième manche de l'IMSA sur le circuit de Lime Rock Park, aux États-Unis.Prévue sur une durée habituelle de 2h40, la course n'aura finalement duré que 90 minutes en raison des conditions météorologiques. Seules les voitures des catégories GTLM et GTD participaient à la septième course du championnat d'endurance nord-américain. Le Limbourgeois Laurens Vanthoor (Porsche) a terminé la course en 4e position de la catégorie GTD (GT3) avec son équipier canadien Zach Robichon. Ils ont fini à 14 secondes de l'Aston Martin victorieuse du Britannique Ross Gunn et du Candien Roman DeAngelis. La victoire au classement général est revenue à la Corvette de l'Espagnol Antonio Garcia et de l'Américain Jordan Taylor. Plus tôt dans la journée, Jan Heylen et Denis Dupont participaient à l'épreuve de 2 heures du Pilot Challenge, qui réunit des GT4 et TCR. Jan Heylen (Porsche) a terminé sur la troisième marche du podium alors que Denis Dupont (Hyundai) a été contraint à l'abandon au bout de quatre tours. (Belga)

