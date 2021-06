Inauguration d'un mémorial britannique pour le débarquement du 6 juin 1944

Un vaste mémorial britannique, surplombant les plages du débarquement, a été inauguré dimanche à Ver-sur-Mer, en Normandie, au son de la cornemuse et en présence de la ministre française des Armées Florence Parly.Ce mémorial se veut un hommage aux 22.442 hommes et femmes qui ont perdu la vie sous commandement britannique en 1944 en Normandie pour libérer l'Europe. La Grande-Bretagne était représentée par son ambassadeur en France, Edward Llewellyn. Le prince Charles a adressé à cette occasion un message vidéo pour saluer la mémoire des hommes et femmes qui ont trouvé la mort lors du débarquement, le 6 juin 1944. Le son de la cornemuse a accompagné le dépôt de gerbe tandis que la patrouille de France survolait à deux reprises ce site de 18 ha, a-t-on appris auprès de la préfecture du département normand du Calvados. Des avions datant du débarquement ont également survolé la cérémonie qui a duré environ 1H15, a-t-on indiqué de même source. Trente-huit nationalités ont débarqué sous commandement britannique, a indiqué Steven Dean, manager du projet. Parmi elles figurent les 177 Français du commando Kieffer. En raison du Covid-19, la plupart des vétérans n'ont pu faire le déplacement mais la cérémonie a été retransmise sur internet, a précisé l'ambassade du Royaume-Uni en France. Le Mémorial consiste en une série de 160 fines colonnes de pierre blanche disposées en un rectangle ouvert sur une vaste pelouse ponctuée de quelques jeunes arbres, a constaté une journaliste de l'AFP. Les noms des soldats y sont gravés de façon chronologique de 6 juin au 31 août 1944. Le site comprend en outre un monument en hommage aux "milliers de civils normands" qui ont perdu la vie le 6 juin 1944 sous les bombes. Les historiens évaluent à 20.000 le nombre de victimes civiles lors de la bataille de Normandie de juin à la fin de l'été 1944. (Belga)